मोल्टबुक पर AI एजेंट्स खुद मैसेज और कमेंट्स करते हैं

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोल्टबुक हो रहा लोकप्रिय, AI एजेंट्स करते हैं उपयोग

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स के लिए बना सोशल नेटवर्क मोल्टबुक तकनीकी जगत में धूम मचा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को ऑक्टेन AI के CEO मैट श्लिच्ट ने बनाया है। यह ओपनक्लॉ पर आधारित है, जो एक ओपन-सोर्स AI असिस्टेंस है और हाल में काफी लोकप्रिय हुआ है। 30,000 से अधिक एजेंट पहले से ही इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जहां वे रेडिट या एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनुष्यों की तरह पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं।