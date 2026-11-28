इसी सप्ताह पासवर्ड मैनेजर 1पासवर्ड में एक गंभीर घटना हुई। एक हैकर ने उनके एक कर्मचारी के गिटहब अकाउंट में सेंध लगाई और उसमें कुछ गलत कोड डाल दिया।

इससे कंपनी के कुछ ग्राहकों के नाम और ईमेल एड्रेस लीक हो गए। हालांकि, उनके पासवर्ड वॉल्ट सुरक्षित रहे। इससे ठीक एक दिन पहले टोडोइस्ट को भी ऐसी ही सेंधमारी का सामना करना पड़ा था।

ये सब घटनाएं एक बड़ी चेतावनी दे रही हैं कि कंपनियों को अब अपने AI एजेंट्स को क्या एक्सेस मिल रहा है, इस पर नजर रखने और उसे कंट्रोल करने के लिए और बेहतर तरीके खोजने होंगे।