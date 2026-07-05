अगिबोट के G2 रोबोट्स ने किया कमाल, 6 दिन में बनाए 17,625 टैबलेट टेक्नोलॉजी Jul 05, 2026

अगिबोट ने अपने खास ह्यूमैनॉइड रोबोट्स का जलवा दिखाया है। कंपनी ने लगातार 6 दिनों तक एक असल टैबलेट असेंबली लाइन पर इन रोबोट्स को काम करते हुए लाइव दिखाया।

इस दौरान 8 G2 रोबोट्स ने 64,000 से ज्यादा काम निपटाए, जिनमें टैबलेट्स की जांच करना और खराब टैबलेट्स को छांटना शामिल था।

इस प्रदर्शन से अगिबोट ने साबित कर दिया कि उसके रोबोट्स फैक्टरी के मुश्किल कामों को भी आसानी से संभाल सकते हैं।