अमेरिका की ओर से AI मॉडल्स पर रोक लगाने से एंथ्रोपिक असहमत 

वाणिज्य विभाग को मॉडल्स के लिए लाइसेंस की जरूरत

वाणिज्य विभाग ने इन मॉडल्स के लिए विशेष लाइसेंस की मांग की है। हालांकि एंथ्रोपिक ने अपनी टेस्टिंग के दौरान अधिकारियों के साथ पहले ही मिलकर काम किया था।

एंथ्रोपिक इन चिंताओं से सहमत नहीं है। कंपनी का तर्क है कि इससे जुड़े खतरे सीमित हैं और यह समस्या सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है।

वे इस स्थिति को सामान्य करने और अपने काम को फिर से पटरी पर लाने के लिए नियामकों के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।

इस कदम से यह संकेत मिलता है कि पूरे AI उद्योग में भविष्य में जारी होने वाले AI मॉडल्स के लिए और भी कड़े नियम लागू हो सकते हैं।