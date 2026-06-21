AI के भारी बिलों ने उड़ाई दिग्गज कंपनियों की नींद

कंपनियां बदल रही अपनी AI रणनीतियां

अब हर काम के लिए महंगे AI मॉडल्स पर पैसे लुटाने के बजाय कंपनियां अपने तरीके बदल रही हैं। मेटा अपने इंजीनियर्स को अपने 'मेटाकोड' टूल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है।

दूसरी तरफ, सेल्सफोर्स ने टोकन काउंट की बजाय 'एजेंटिक वर्क यूनिट्स' का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जानकार बताते हैं कि अगर, सिर्फ खास और जरूरी कामों के लिए ही हाई-एंड मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाए और बाकी सामान्य कामों के लिए सस्ते विकल्पों को चुना जाए तो लागत में 90 फीसदी तक की कमी आ सकती है। बजट कम होने के बावजूद कंपनियां AI से दूरी नहीं बना रही हैं, बल्कि अब वे इसका और भी समझदारी से इस्तेमाल कर रही हैं।