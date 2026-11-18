नेतृत्व में बदलाव के बावजूद एनवीडिया का हगिंग फेस को 12.9 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) में खरीदने का प्लान अभी भी कायम है। यह कदम ओपन-सोर्स AI के प्रति एनवीडिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

हगिंग फेस के साथ 1.8 करोड़ डेवलपर और 2 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जो अब इस साझेदारी का हिस्सा बनेंगी।

हगिंग फेस के CEO क्लेमेंट डेलॉन्ग ने हुआंग के इस्तीफे को 'दुखद दिन' बताया। उन्होंने वादा किया कि वे पहले से भी ज्यादा मजबूती से ओपन-सोर्स AI के लिए संघर्ष करते रहेंगे।