जेंसेन हुआंग के जाने का एनवीडिया की ओपन-सोर्स AI रणनीति पर नहीं होगा असर
जेंसेन हुआंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पद से इस्तीफा देने के बावजूद एनवीडिया ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से पीछे नहीं हट रही है।
मंगलवार (17 नवंबर) को अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने भरोसा दिलाया कि कंपनी ओपन-सोर्स AI इकोसिस्टम को लगातार समर्थन देती रहेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले एक साल में ओपनराउटर प्लेटफॉर्म पर लोगों की भागीदारी 35 गुना बढ़ गई है।
हगिंग फेस का अधिग्रहण आगे बढ़ाया
नेतृत्व में बदलाव के बावजूद एनवीडिया का हगिंग फेस को 12.9 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) में खरीदने का प्लान अभी भी कायम है। यह कदम ओपन-सोर्स AI के प्रति एनवीडिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
हगिंग फेस के साथ 1.8 करोड़ डेवलपर और 2 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जो अब इस साझेदारी का हिस्सा बनेंगी।
हगिंग फेस के CEO क्लेमेंट डेलॉन्ग ने हुआंग के इस्तीफे को 'दुखद दिन' बताया। उन्होंने वादा किया कि वे पहले से भी ज्यादा मजबूती से ओपन-सोर्स AI के लिए संघर्ष करते रहेंगे।