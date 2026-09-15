मेटा अब बाल यौन शोषण कंटेंट की भारतीय एजेंसियों को देगी जानकारी

इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मूल कंपनी मेटा अब अपने प्लेटफॉर्म्स पर बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट (CSAM) मिलने पर सीधे भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी जानकारी देगी। यह फैसला सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद आया है।

दरअसल, सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया हुआ है और वह युवाओं को इंटरनेट पर सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है।