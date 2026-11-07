USDA मक्के के रकबे की सही रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेगा AI टूल

पता चला है कि पहले की ये गलतियां नेब्रास्का और कंसास में सिंचित और असिंचित मक्के के रकबे के डाटा को मिलाते समय हुईं। इस गड़बड़ी से किसान परेशान हुए और उन्हें आंकड़ों पर शक होने लगा था।

USDA की राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सेवा के कृषि सांख्यिकी बोर्ड के अध्यक्ष लांस हॉनिग ने माना कि ये गड़बड़ियां सिरदर्द थीं, लेकिन उन्होंने कहा, "सितंबर में हुई यह गलती असल में एक बहुत ही अलग मामला है। ईमानदारी से कहें तो अगर, सही जांच-पड़ताल की जाती तो हम इसे पकड़ सकते थे।"

USDA का यह कदम एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फसल के रकबे और उपज के अनुमान को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर किया जाएगा।