एडोब ने की एनिमेट सॉफ्टवेयर बंद करने की घोषणा, जानिए कब से नहीं होगा उपलब्ध

एडोब मार्च से एनिमेट सॉफ्टवेयर की बिक्री बंद कर देगी

क्या है खबर?

एडोब ने अपने 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर एनिमेट को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने अपनी सपोर्ट साइट पर ग्राहकों को ईमेल भेजकर घोषणा की कि यह सॉफ्टवेयर 1 मार्च से बंद कर दिया जाएगा। कंपनी ने बताया कि एंटरप्राइज ग्राहकों को बदलाव में आसानी के लिए 1 मार्च, 2029 तक और अन्य ग्राहकों को 1 मार्च, 2027 तक डाउनलोड और एक्सेस मिलता रहेगा। यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया गया है।