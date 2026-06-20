8.33GW डाटा सेंटर पाइपलाइन से बदलेगा भारत का डिजिटल भविष्य टेक्नोलॉजी Jun 20, 2026

भारत के डाटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर में जल्द ही बड़ा बदलाव आने वाला है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, देश में डाटा सेंटरों का कुल डेवलपमेंट पाइपलाइन अब 8.33 गीगावाट (GW) तक पहुंच गया है। यह मौजूदा डाटा सेंटर क्षमता (1.6GW) से 5 गुना से भी अधिक है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा को देश में ही सुरक्षित रखने से जुड़े कड़े सरकारी नियमों ने इस बढ़ोतरी को गति दी है।

इस नई क्षमता का ज्यादातर हिस्सा अभी योजना या शुरुआती चरण में है, जो भारत के डिजिटल भविष्य में बढ़ते भरोसे को दिखाता है।