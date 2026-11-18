इस शोध में एक अहम जानकारी यह भी मिली है कि पालक जैसी कई सब्जियों में प्राकृतिक रूप से विटामिन C मौजूद होता है। यही वजह है कि उनमें नाइट्रेट होने के बावजूद ये सब्जियां सेहत के लिए कम खतरनाक मानी जाती हैं।

दूसरी तरफ, प्रोसेस्ड मीट (सॉसेज, बेकन) में नाइट्राइट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इनमें विटामिन C का सुरक्षात्मक प्रभाव नहीं मिलता, इसलिए इन्हें लगातार खाने से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है।

इस शोध का सीधा-सा मतलब यह है कि अगर, आप अपने खाने के साथ विटामिन C से भरपूर चीजें (संतरे या शिमला मिर्च) लेंगे तो आपका पेट ज्यादा स्वस्थ रह सकता है। पेट को स्वस्थ रखने का यह एक आसान और सरल उपाय हो सकता है।