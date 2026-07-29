जोहो ने अरट्टाई में स्पैम रोकने के लिए पेश किया आधार आधारित सत्यापन

जोहो के मैसेजिंग ऐप अरट्टाई एक नया फीचर लेकर आया है। यह एक वैकल्पिक आधार आधारित पहचान सत्यापन है, जिससे स्पैम और फर्जी अकाउंट्स को कम किया जा सकेगा।

अगर, आप अपनी पहचान सत्यापित करते हैं तो आपके नाम के साथ एक हरा बैज दिखाई देगा, वहीं सरकारी और सामान्य अकाउंट्स के लिए ग्रे और ब्लू बैज होंगे।

यह सब प्लेटफॉर्म को और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। खास बात यह है कि अरट्टाई ने वादा किया है कि आपका आधार डाटा स्टोर नहीं किया जाएगा।