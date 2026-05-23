2100 तक 16 फीसदी पौधे हो जाएंगे विलुप्त- शोध में किया दावा

पौधों के रहने की जगह में बदलाव

इस शोध में यह दिखाया गया है कि साल 2081 से 2100 के दौरान जलवायु परिवर्तन का पौधों के आवासों पर कैसा असर पड़ेगा। इसके लिए शोधकर्ताओं ने तापमान, बारिश, मिट्टी, जमीन के इस्तेमाल और छाया जैसे कई अहम पहलुओं पर गौर किया है।

भले ही पौधों के बीज नई जगहों पर पहुंच सकें, लेकिन उनका रहने का ठिकाना सिकुड़ता जा रहा है।

इस वजह से अभी भी कई पौधों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। आर्कटिक क्षेत्र के पौधे अपनी जगह गंवा रहे हैं, क्योंकि ठंड वाले इलाके धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं, वहीं पश्चिमी अमेरिका जैसे सूखे से जूझ रहे इलाकों में जंगल की आग और मिट्टी के सूखने का बुरा असर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर, उष्णकटिबंधीय इलाकों में ज्यादा बारिश के कारण पौधों की नई प्रजातियां पनप सकती हैं।