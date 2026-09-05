AI से भारत में छोटे-छाेटे जालसाजी के मामलों में इजाफा

ये छोटे-छोटे फ्रॉड बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, इसी कारण इनसे होने वाला कुल नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। KPMG के साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रमुख अतुल गुप्ता का कहना है कि कई बार ठग सलामी स्लाइसिंग का तरीका अपनाते हैं। इससे भले ही एक बार में पैसों का नुकसान छोटा होता है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर अंजाम देने से इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है।

झूठे अकाउंट्स की संख्या में भारी उछाल आया है। जनवरी में यह 2-3 लाख के बीच थे, जो अगस्त तक बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) स्कैम और फर्जी निवेश के मामले अब हर जगह देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद आपका डाटा भी आपके लिए अगली धोखाधड़ी का रास्ता खोल सकता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है।