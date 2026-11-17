यह मुकदमा टेक कंपनियों द्वारा उत्पादों की मरम्मत और उनके जीवनकाल से निपटने के तरीके में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर, कोर्ट ऐपल के खिलाफ फैसला सुनाती है तो इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों और 'मरम्मत के अधिकार' के लिए नए मानक तय हो सकते हैं।

यह उन उपभोक्ताओं के लिए अहम होगा, जो चाहते हैं कि उनके डिवाइस लंबे समय तक चलें और उन्हें अनावश्यक रूप से ज्यादा पैसे खर्च न करने पड़ें।

ऐपल का अधिकांश कारोबार आईफोन की बिक्री पर निर्भर करता है। ऐसे में इस मामले का असर फ्रांस के बाहर भी दूर-दूर तक फैल सकता है।