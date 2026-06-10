भारत में डाटा सेंटर में आग लगने से गूगल क्लाउड की सेवाएं बाधित

ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में जुटी कंपनी

इस आउटेज से वे सभी ऐप्स, वेबसाइट्स और कंपनियों के सिस्टम्स प्रभावित हो रहे हैं, जो गूगल क्लाउड पर निर्भर हैं। ऐसे में कई व्यवसायों को भी काफी परेशानी हो रही है।

गूगल क्लाउड डेटा प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स के लिए काफी अहम है। यह अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और एज्योर जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर देता है, इसलिए इस रुकावट का असर काफी बड़ा है।

गूगल ने बताया है कि वह नेटवर्क ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से भेजने के तरीकों पर काम कर रहा है और हालात को जल्द से जल्द सामान्य करने की कोशिश में जुटा है।