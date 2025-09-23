आज एक बड़ा एस्ट्रोयड पृथ्वी के पास से गुजरेगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

पृथ्वी के पास से आज गुजरेगा 420 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड, जानिए कितना है खतरनाक

क्या है खबर?

नासा ने 23 सितंबर को एक इमारत के आकार के एस्ट्रोयड के पृथ्वी के पास से गुजरने की पुष्टि की है। हालांकि, इससे कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, एस्ट्रोयड 2018 QT1 लगभग 420 फीट चौड़ा है और 45,062 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से आ रहा है। यह पृथ्वी से 50.37 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। मानवीय माप से यह दूरी बहुत ज्यादा लगती है। अंतरिक्ष मानकों के अनुसार, यह बहुत पास है।