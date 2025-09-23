पृथ्वी के पास से आज गुजरेगा 420 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड, जानिए कितना है खतरनाक
क्या है खबर?
नासा ने 23 सितंबर को एक इमारत के आकार के एस्ट्रोयड के पृथ्वी के पास से गुजरने की पुष्टि की है। हालांकि, इससे कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार, एस्ट्रोयड 2018 QT1 लगभग 420 फीट चौड़ा है और 45,062 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से आ रहा है। यह पृथ्वी से 50.37 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। मानवीय माप से यह दूरी बहुत ज्यादा लगती है। अंतरिक्ष मानकों के अनुसार, यह बहुत पास है।
समूह
किस समूह का है यह एस्ट्रोयड?
यह एस्ट्रोयड एटन समूह का है, जो पृथ्वी की कक्षा को पार करने के लिए जाना जाता है। इसके बड़े आकार के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कोई खतरा नहीं है। नासा उन एस्ट्रोयड्स को खतरनाक मानता है, जो 74 लाख किलोमीटर के दायरे में आते हैं और 85 मीटर से ज्यादा चौड़े होते हैं। इससे पहले 18 सितंबर को लगभग 520 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड 2025 FA22 भी पृथ्वी के लगभग 8.42 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा था।
निगरानी
क्यों जरूरी होती है निगरानी?
एस्ट्रोयड से कोई खतरा नहीं होने के बावजूद अंतरिक्ष एजेंसियां इसको गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि कक्षा में एक छोटा-सा बदलाव इनके पथ को पूरी तरह से बदल सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) पहले से ही नासा और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भविष्य के मिशनों की योजना बना रहा है, ताकि बड़े एस्ट्रोयड्स का नजदीक से अध्ययन किया जा सके। इससे यह पता चलता है कि हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए टीमवर्क कितना महत्वपूर्ण है।