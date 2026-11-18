कलिफ के क्वांग लुओंग ने इस समस्या का पता लगाया और इसका एक नमूना एक्सप्लॉइट भी तैयार किया। ओरेकल ने तत्काल एक पैच जारी किया है, वहीं अमेरिकी साइबर सुरक्षा अधिकारी संगठनों से जल्द से जल्द इसे अपडेट करने की अपील कर रहे हैं।

गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस समस्या से निपटने में सहयोग किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर, सिस्टम को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो वे कई सालों तक असुरक्षित रह सकते हैं।

अगर, आप किसी भी जगह जावा का इस्तेमाल करते हैं तो अभी उसे अपडेट कर लेना चाहिए!