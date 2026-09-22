पेरियार टाइगर रिजर्व में सामने आईं वन्यजीव-कीटों की 6 नई प्रजातियां

इन नई खोजों में गोल्डन-हेडेड सिस्टिकोला नाम का एक दुर्लभ पक्षी मिला है, जो आमतौर पर ऊंची जगहों पर ही देखा जाता है। इसके साथ ही कॉमन ओनिक्स तितली भी मिली है।

इसके अलावा, ड्रैगनफ्लाई की 4 और शानदार प्रजातियां भी मिली हैं, जिनके नाम- पैराकीट डार्नर, फ्रेजर क्लबटेल, स्पाइनी हॉर्नटेल और नीलगिरी क्लॉटेल हैं। इन नई प्रजातियों के मिलने के बाद अब PTR में पक्षियों की कुल संख्या 347 हो गई है, तितलियों की 284 और ओडोनेट (ड्रैगनफ्लाई और डैम्सेलफ्लाई जैसे कीट) की संख्या 111 हो गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे नियमित सर्वे बहुत जरूरी होते हैं। ट्रावनकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी (TNHS) के शोध सहायक कलेश सदाशिवन ने बताया, "पेरियार टाइगर रिजर्व में स्वस्थ इकोसिस्टम और साफ पानी के स्रोत ही इन नई प्रजातियों के मिलने की मुख्य वजह हैं।"

दूसरी तरफ, टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक पीपी प्रमोद का कहना है कि ये नई खोजें पेरियार के वन्यजीवों की बेहतर और स्मार्ट तरीके से सुरक्षा करने में मदद करेंगी।