विशाल एस्ट्रोयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है (तस्वीर: पिक्साबे)

पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा 520 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड, नासा कर रही निगरानी

क्या है खबर?

नासा ने अगले सप्ताह एक बड़े एस्ट्रोयड के तेजी से पृथ्वी की ओर आने का अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्ट्रोयड 2025 FA22 के पृथ्वी की ओर बढ़ने की पुष्टि की है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह लगभग 520 फीट चौड़ा है और 38,624 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। रिपोर्ट में बताया है कि यह 18 सितंबर को पृथ्वी के पास से गुजरेगा और इसकी निकटतम दूरी लगभग 8.42 लाख किलोमीटर होगी।