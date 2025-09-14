पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा 520 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड, नासा कर रही निगरानी 

पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा 520 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड, नासा कर रही निगरानी
क्या है खबर?
नासा ने अगले सप्ताह एक बड़े एस्ट्रोयड के तेजी से पृथ्वी की ओर आने का अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्ट्रोयड 2025 FA22 के पृथ्वी की ओर बढ़ने की पुष्टि की है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह लगभग 520 फीट चौड़ा है और 38,624 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। रिपोर्ट में बताया है कि यह 18 सितंबर को पृथ्वी के पास से गुजरेगा और इसकी निकटतम दूरी लगभग 8.42 लाख किलोमीटर होगी।
समूह
कौनसे समूह से जुड़ा है यह एस्ट्रोयड?
एस्ट्रोयड 2025 FA22 अंतरिक्ष चट्टानों के एटन समूह से संबंधित है, जो पृथ्वी के कक्षीय पथ को पार करने की अपनी प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। अपने आकार के बावजूद वैज्ञानिकों ने आश्वासन दिया है कि यह पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। नासा किसी वस्तु को खतरे के रूप में तब वर्गीकृत करता है, जब वह 140 मीटर (460 फीट) व्यास से बड़ी हो और पृथ्वी की कक्षा के 75 लाख किलोमीटर के दायरे में आती हो।
निगरानी
क्यों की जाती है एस्ट्रोयड की निगरानी?
इसका निकट आना पृथ्वी के निकटवर्ती पिंडों (NEO) की निरंतर निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है। नासा की ओर से संभावित रूप से खतरनाक एस्ट्रोयड (PHA) में वर्गीकृत करने का अर्थ यह नहीं है कि यह पृथ्वी से टकराएगा। एजेंसी के ग्रहीय रक्षा समन्वय कार्यालय (PDCO) इसकी निगरानी कर रहे हैं। किसी पिंड के प्रक्षेप पथ में थोड़ा-सा भी परिवर्तन बड़ा अंतर ला सकता है, यही कारण है कि अंतरिक्ष एजेंसियां इन खगोलीय पिंडों पर कड़ी निगरानी रखती हैं।