बागवानी काे आसान और मजेदार बना देगा AI, ये 5 टूल हैं उपयोगी 

कई लोगों को बागवानी का शौक होता है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में यह काम उनके लिए मुश्किल बन जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने बागवानी को काफी आसान बना दिया है। AI टूल्स की मदद से आप अपने गार्डन की बेहतर तरीके देखभाल कर सकते हैं, जिससे लागत भी कम लगती है। आज हम आपको 5 ऐसे टूल्स के बारे में बता रहे हैं, जो बागवानी करने में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

#1 प्लांटडॉक्टर्स प्लांटडॉक्टर्स एक ऐसा AI टूल है, जो आपके पौधों की समस्याओं का पता लगाता है और उनके समाधान सुझाता है। इसके लिए आपको बस बस उस पौधे की तस्वीर लेकर इस ऐप पर डालते हैं। इसके बाद यह बताता है कि आपके पौधे को क्या समस्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यह टूल आपको सही खाद, पानी और धूप की मात्रा भी बताता है, जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं।

#2 गार्डन स्कैनर पौधों के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए गार्डन स्कैनर टूल है, जो गार्डन की तस्वीरों का विश्लेषण करके बताता है कि कौन-से पौधे स्वस्थ हैं और कौन-से बीमार हैं। टूल आपको सुझाव देता है कि किस पौधे को कितनी देखभाल की जरूरत है और कैसे आप गार्डन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा यह आपको पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने में भी मदद करता है, जिससे आप समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं।

Advertisement

#3 प्लांटनेट प्लांटनेट टूल की मदद से आप किसी भी पौधे की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने पौधे की तस्वीर लेकर इस ऐप पर डालते हैं। इसके बाद यह बताता है कि यह कौनसा पौधा है और इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा यह टूल आपको पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने में भी मदद करता है, जिससे आप समय पर जरूरी कदम उठा सकते हैं।

Advertisement

#4 गार्डन लॉग गार्डन लॉग एक ऐसा AI टूल है, जो आपके गार्डन गतिविधियों को ट्रैक करता है। यह बताता है कि कब कौनसे पौधे को पानी चाहिए या कब खाद डालने की जरूरत है। यह टूल आपको याद दिलाता रहता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, ताकि आपके सभी पौधे समय पर सही देखभाल प्राप्त करें। इसके अलावा गार्डन लॉग आपको अपने गार्डन की प्रगति पर नजर रखने में भी मदद करता है, जिससे आप बेहतर योजना बना सकते हैं।