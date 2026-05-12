व्यक्तिगत उत्पादकता को बेहतर बनाते हैं ये 5 AI टूल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल लोगों के समय, उनके कामों और काम करने के तरीकों को काफी बेहतर बना रहे हैं। ये टूल कामों को आसान बनाते हैं और लोगों की रचनात्मकता भी बढ़ाते हैं। इनकी मदद से प्रोफेशनल्स रोज कई घंटे बचा पाते हैं। आज हम ऐसे ही 5 AI टूल के बारे में बता रहे हैं, जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं और आपके व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाते हैं।

#1 नोशन AI: अपने वर्कस्पेस को व्यवस्थित करें नोशन AI, GPT-4 और क्लाउड जैसे बड़े AI मॉडल को आपके नोशन वर्कस्पेस के साथ जोड़ता है। यह नोट्स बनाने, नए आइडिया सोचने और कामों को व्यवस्थित करने में बेहतरीन है। यह पूरे पेज का सारांश और नोट्स से टू-डू लिस्ट बना सकता है, डेटाबेस को खुद भर सकता है और पूरे वर्कस्पेस के बारे में बातचीत के अंदाज में सवाल पूछ सकता है। टेक्स्ट को हाइलाइट करके उसे 'समराइज दिस' या 'ब्रेक इनटू टास्क' जैसे कमांड दे सकते हैं।

#2 गूगल जेमिनी: अपने रोजमर्रा के कामों को आसान बनाएं गूगल जेमिनी, जेमिनी 2.5 मॉडल का इस्तेमाल करता है और यह गूगल वर्कस्पेस के ऐप जैसे जीमेल, डॉक्स, शीट्स और कैलेंडर के साथ काम करता है। यह आपके छोटे-मोटे कामों जैसे ईमेल का सारांश बनाना या दस्तावेजों से खास बातें निकालने का ध्यान रखता है। साथ ही, आपके दिन की प्लानिंग को भी आसानी से कर देता है। आप इसे gemini.google.com पर या सीधे वर्कस्पेस ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जेमिनी एडवांस्ड का पहला महीना मुफ्त मिलता है।

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#3 मोशन: अपनी शेड्यूलिंग को ऑटोमैटिक करें मोशन आपके काम, उनकी समय सीमा और प्राथमिकताओं के हिसाब से आपके कैलेंडर में खुद-ब-खुद टाइम-ब्लॉक कर देता है। यह प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटने और टीम की काम करने की क्षमता को ट्रैक करने का काम भी संभालता है। यह AI नोट-टेकिंग सुविधा भी देता है। usemotion.com पर साइन-अप करें, अपने कैलेंडर और टास्क लिस्ट को इससे जोड़ें। फिर आप 'ऐड टास्क: फिनिश रिपोर्ट बाय फ्राइडे' जैसे कमांड दे सकते हैं।

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#4 क्लाउड: मुश्किल कामों को बेहतर तरीके से मैनेज करें एंथ्रोपिक का क्लाउड, कोडिंग या डाटा विश्लेषण जैसे मुश्किल कामों में बेहतर सोच-विचार करके नतीजे देने में बहुत अच्छा है। इसमें 'क्लाउड कोड' जैसे फीचर्स हैं, जो इसे ऐसे कामों के लिए शानदार बनाते हैं, जहां बहुत ज्यादा काम करना होता है और व्यवस्थित आउटपुट चाहिए होता है। आप claude.ai पर जाकर (इसका फ्री वर्जन) प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 'ब्रेक डाउन दिस प्रोजेक्ट इनटू स्टेप्स' जैसे कमांड दें या एनालिसिस के लिए फाइल अपलोड करें।