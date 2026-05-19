वेबसाइट को ज्यादा सुलभ बनाने वाले 5 AI टूल

आज के समय में वेबसाइट को हर व्यक्ति के लिए आसान और सुलभ बनाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। खासकर दिव्यांग लोगों के लिए वेबसाइट का सही तरीके से काम करना महत्वपूर्ण होता है। इसी काम में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये टूल वेबसाइट की समस्याओं को पहचानते हैं, सुधार बताते हैं और कई मामलों में खुद बदलाव भी कर देते हैं।

टूल 1 यूजरवे टूल से आसान बदलाव यूजरवे एक लोकप्रिय AI टूल है, जो वेबसाइट पर विजेट जोड़कर उसे आसान बनाता है। इसकी मदद से लोग जरूरत के हिसाब से वेबसाइट की सेटिंग बदल सकते हैं। यूजर फॉन्ट का आकार बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट बदल सकते हैं और पढ़ने से जुड़े विकल्प चुन सकते हैं। इस टूल को वेबसाइट में जोड़ना काफी आसान माना जाता है। खास बात यह है कि बिना ज्यादा तकनीकी बदलाव किए वेबसाइट को तुरंत बेहतर बनाया जा सकता है।

टूल 2 एक्सेसीबी खुद ढूंढता है समस्याएं एक्सेसीबी नाम का AI टूल वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी समस्याओं को खुद स्कैन करके ठीक करने में मदद करता है। यह लगातार वेबसाइट पर नजर रखता है और जरूरत के हिसाब से बदलाव करता रहता है। यह WCAG और ADA जैसे जरूरी नियमों का पालन कराने में मदद करता है। कई कंपनियां इसे इसलिए पसंद करती हैं, क्योंकि इससे वेबसाइट की निगरानी अपने आप होती रहती है। इससे दिव्यांग यूजर्स को वेबसाइट इस्तेमाल करने में कम परेशानी होती है।

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टूल 3 डीक्यू एक्स डेवटूल्स डेवलपर्स के लिए फायदेमंद डीक्यू एक्स डेवटूल्स खास तौर पर वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर्स के बीच काफी लोकप्रिय माना जाता है। यह AI की मदद से वेबसाइट की शुरुआती टेस्टिंग के दौरान समस्याओं को पहचान लेता है। इसके बाद यह उन्हें ठीक करने के सुझाव भी देता है। यह टूल ब्राउजर टेस्टिंग और दूसरे तकनीकी सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है। इससे वेबसाइट बनाते समय ही एक्सेसिबिलिटी सुधार ली जाती है, जिससे बाद में बड़ी तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सकता है।

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टूल 4 एविन्स्ड जटिल समस्याएं पकड़ता है एविन्स्ड नाम का AI टूल वेबसाइट की जटिल एक्सेसिबिलिटी समस्याओं को पहचानने के लिए जाना जाता है। यह मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। खास तौर पर रिएक्ट आधारित और डायनामिक वेबसाइटों के लिए यह काफी उपयोगी माना जाता है। सामान्य स्कैनर जिन समस्याओं को नहीं पकड़ पाते, यह टूल उन्हें भी ढूंढ लेता है। कई टेक कंपनियां शुरुआती डेवलपमेंट के दौरान इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि वेबसाइट बाद में ज्यादा सुरक्षित और आसान बन सके।