ये AI टूल जरूरत और मौजूद सामग्री के हिसाब से तैयार करेंगे खाने की रेसिपी

खाना बनाना भी एक कला है। यह काम आसान नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स से खाना बनाने की विधियों को बेहतर बना सकते हैं। यह आपकी पसंद के हिसाब से भी खाना बन सकता है। इनसे आप अपनी सामग्री, खानपान की जरूरतों और घर में मौजूद सामान के हिसाब से नई रेसिपी बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। आइये जानते हैं 5 ऐसे AI टूल्स, जो खाना बनाने का तरीका बेहतर बना सकते हैं।

#1 डिशजेन: अपनी पसंद की विधि बनाना डिशजेन टूल तुरंत आपकी सामग्री या खाने के हिसाब से आपकी पसंद की विधि बना देता है। यह तुरंत बदलाव कर सकता है और नए सुझाव भी देता है। अगर, आपके पास कुछ खास सामान है या आप नए स्वाद आजमाना चाहते हैं तो यह पुरानी विधियों को बदलने में बहुत काम आता है। इस तरह, आप खाना बनाने के तरीके को बदल सकते हैं और घर में मौजूद सामान का अच्छे से इस्तेमाल करके बर्बादी कम कर सकते हैं।

#2 शेफ GPT: पोषण पर ध्यान देकर बदलाव करना शेफ GPT उन लोगों के लिए बना है, जो घर पर खाना बनाते हैं और स्वाद से समझौता किए बिना पोषण को अहमियत देते हैं। इसमें मास्टरशेप जैसी खासियत है, जिससे खाना बनाने की विधि बनती है और मैक्रोशेफ भी है, जो पोषण से जुड़े छोटे-मोटे बदलाव करता है। यह टूल खाने में जरूरी पोषक तत्वों की सही मात्रा का ध्यान रख सकता है। यह सेहतमंद पकवानों के स्वाद को भी बेहतर बनाता है।

Advertisement

#3 कुक AI फूड: संतुलित विधि बनाना कुक AI फूड आपकी बताई सामग्री या फिर आप किस तरह का खाना बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से संतुलित विधि बनाता है। यह इंसानों की भाषा को समझने वाले खास प्रोग्राम और खाने से जुड़ी जानकारी के भंडार पर काम करता है। फोटो वाली विधियों के सुझाव भी देता है, ताकि आप देख सकें कि बनने के बाद खाना कैसा दिखेगा। टूल उनके लिए उपयोगी है, जो अलग-अलग तरह का खाना आजमाते हुए भोजन को संतुलित रखना चाहते हैं।

Advertisement

#4 मील जिन: फटाफट पसंद के बदलाव मील जिन विधि को आपकी पसंद और मौजूद सामग्री के हिसाब से बदल देता है। इससे घर पर खाना बनाने वाले और पेशेवर दोनों को ही आसानी होती है। यह फटाफट मात्रा बढ़ाने या सामग्री बदलने में बहुत अच्छा है। यह ऐसी विधियां भी बनाता है, जो ऑनलाइन खोज में आसानी से मिल सकें। टूल रोज के खाने को खास बनाकर उसे और अच्छा बनाता है। बिना झंझट के अपने खाने को और बेहतर बनाने के लिए यह उपयुक्त है।