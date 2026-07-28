गूगल सर्च में AI मोड का इस्तेमाल हुआ दोगुना

इस बदलाव की वजह से वेबसाइट्स को कम क्लिक मिल रहे हैं, खासकर उन न्यूज पब्लिशर्स को जो गूगल के ट्रैफिक पर निर्भर करते हैं।

मई तक अमेरिका में ChatGPT के डेस्कटॉप सर्च में से सिर्फ 6.8 फीसदी सवालों के जवाबों में ही साइटेशन शामिल थे। इसका मुकाबला करने के लिए पब्लिशर्स क्लाउडफ्लेयर जैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिस्टम AI को उनकी सामग्री तक पहुंचने से तब तक रोकते हैं, जब तक उन्हें इसके लिए भुगतान न किया जाए।

हालांकि, हाल के दिनों में क्लिक-थ्रू रेट में कुछ सुधार देखने को मिला है। फिर भी गूगल का पूरा इकोसिस्टम यूजर्स का ध्यान और उनका समय अपने ही प्लेटफॉर्म पर रोककर रख रहा है।