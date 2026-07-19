आधार ऐप का डाउनलोड 4 करोड़ के पार, लाखों ने अपडेट किए पते और मोबाइल नंबर

इस ऐप पर लोगों ने 11 लाख से ज्यादा बार अपने पते में बदलाव किया है और लगभग 49 लाख मोबाइल नंबर भी अपडेट किए हैं।

इसके बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फीचर का इस्तेमाल तो 1.9 करोड़ से भी ज्यादा बार किया गया है, जिससे लोग अपने डाटा पर और ज्यादा नियंत्रण रख पाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का कहना है कि ये सभी आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि लोग अब अपने जरूरी कामों के लिए डिजिटल तरीकों पर भरोसा करने लगे हैं।