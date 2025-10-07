नोबेल पुरस्कार जीत लिया, लेकिन नहीं पहुंची खबर; वैज्ञानिक पहाड़ों में बिता रहे समय 

नोबेल पुरस्कार जीत लिया, लेकिन नहीं पहुंची खबर; वैज्ञानिक पहाड़ों में बिता रहे समय
क्या है खबर?
इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से एक विजेता फ्रेड रैम्सडेल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि वह हाइकिंग पर हैं और फोन नेटवर्क से दूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी प्रयोगशाला के प्रवक्ता ने बताया कि वह 'ऑफ द ग्रिड' हैं और प्रकृति में समय बिता रहे हैं। इस वजह से उन्हें अभी तक अपने पुरस्कार की जानकारी नहीं मिली है।
वैज्ञानिक
3 वैज्ञानिकों को मिला नोबेल सम्मान
रैम्सडेल को यह पुरस्कार सिएटल की मैरी ई ब्रुंको और जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शिमोन साकागुची के साथ मिला है। तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार इम्यून सिस्टम की "नियामक टी-कोशिकाओं" की खोज के लिए मिला है। उनके इस बड़े खोज ने यह समझने में मदद की कि शरीर कैसे खुद को बीमारियों से बचाता है। साकागुची ने 1995 में इसकी पहली खोज की थी, जबकि रैम्सडेल और ब्रुंको ने 2001 में इससे जुड़ी दूसरी अहम खोज की।
संपर्क
समिति को हुई संपर्क में दिक्कत
नोबेल समिति को अमेरिका में मौजूद दोनों वैज्ञानिकों से संपर्क करने में दिक्कत आई, क्योंकि उनका समय स्टॉकहोम से करीब 9 घंटे पीछे है। हालांकि, ब्रुंको से बाद में समिति का संपर्क हो गया। समिति के महासचिव थॉमस पर्लमैन ने कहा कि उन्होंने विजेताओं से अनुरोध किया है कि मौका मिलने पर वे कॉल करें। रैम्सडेल के साथी वैज्ञानिक भी अभी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।