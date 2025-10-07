नोबेल विजेता फ्रेड रैम्सडेल से नहीं हो सका संपर्क

नोबेल पुरस्कार जीत लिया, लेकिन नहीं पहुंची खबर; वैज्ञानिक पहाड़ों में बिता रहे समय

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:52 pm Oct 07, 202501:52 pm

क्या है खबर?

इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें से एक विजेता फ्रेड रैम्सडेल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि वह हाइकिंग पर हैं और फोन नेटवर्क से दूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी प्रयोगशाला के प्रवक्ता ने बताया कि वह 'ऑफ द ग्रिड' हैं और प्रकृति में समय बिता रहे हैं। इस वजह से उन्हें अभी तक अपने पुरस्कार की जानकारी नहीं मिली है।