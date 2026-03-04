2040 तक दुनियाभर में 22 करोड़ बच्चे मोटापे का हो सकते हैं शिकार- रिपोर्ट

मोटापा भारत समेत दुनिया के सभी देशों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनते जा रहा है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। एक नई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते बड़े कदम नहीं उठाए गए तो 2040 तक दुनियाभर में 22 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। यह स्थिति भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।

समस्या आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगी समस्या रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में दुनियाभर में करीब 18 करोड़ बच्चे मोटापे से प्रभावित थे, लेकिन अनुमान है कि 2040 तक 5 से 19 साल की उम्र के लगभग 22.7 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा, आधे अरब से ज्यादा बच्चे ज्यादा वजन की समस्या से जूझ सकते हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि आने वाले वर्षों में बच्चों के स्वास्थ्य पर मोटापे का असर काफी तेजी से बढ़ सकता है।

खतरा कई बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा रिपोर्ट में कहा गया है कि मोटापा सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं है बल्कि इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अनुमान है कि 2040 तक करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों में हाई बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI के कारण पुरानी बीमारियों के शुरुआती लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसमें दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं, जो आगे चलकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं।

Advertisement

जरूरी कदम विशेषज्ञों ने सुझाए जरूरी कदम विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में मोटापा रोकने के लिए समाज और सरकारों को मिलकर बड़े स्तर पर काम करना होगा। रिपोर्ट में जंक फूड के विज्ञापन कम करने, मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स लगाने और बच्चों को ज्यादा शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने जैसे कदम सुझाए गए हैं। इसके साथ ही, स्कूल और घर दोनों जगह बच्चों को संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी बताया गया है।

Advertisement