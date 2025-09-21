आज दिखाई देगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (तस्वीर: पिक्साबे)

आज दिखाई देगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानिए कब और कैसे देखें

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:50 pm Sep 21, 202512:50 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर के आकाश प्रेमियों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज (21 सितंबर) को होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, खासकर न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और कुछ प्रशांत द्वीपों पर। वहां चंद्रमा सूर्य की लगभग 85 प्रतिशत डिस्क को ढक लेगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारतीय खगोल प्रेमी इसे इंटरनेट और टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं।