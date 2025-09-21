आज दिखाई देगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, जानिए कब और कैसे देखें
क्या है खबर?
दुनियाभर के आकाश प्रेमियों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज (21 सितंबर) को होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा, खासकर न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और कुछ प्रशांत द्वीपों पर। वहां चंद्रमा सूर्य की लगभग 85 प्रतिशत डिस्क को ढक लेगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन भारतीय खगोल प्रेमी इसे इंटरनेट और टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं।
सलाह
सुरक्षित देखने की सलाह
सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा के देखना आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ग्रहण देखने के लिए केवल ISO 12312-2 मानक वाले विशेष ग्रहण चश्मे का उपयोग करें। सामान्य धूप के चश्मे, स्मोक्ड ग्लास या एक्सपोज्ड फिल्म पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते। दूरबीन या कैमरा इस्तेमाल करने पर उपयुक्त सौर फिल्टर जरूरी है। सुरक्षित विकल्प के लिए पिनहोल प्रोजेक्टर या सौर देखने वाले बॉक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है।
तरीका
कब और कैसे देखें?
भारत में यह सूर्य ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में उपलब्ध होगी। भारतीय समयानुसार आंशिक ग्रहण 21 सितंबर की रात 10:59 बजे शुरू होगा, अधिकतम स्थिति 22 सितंबर की सुबह 01:11 बजे और समाप्ति 03:23 बजे होगी। भारतीय दर्शक घर बैठे इंटरनेट या टीवी प्लेटफार्मों पर इस खगोलीय घटना का आनंद सुरक्षित और रोमांचक अनुभव के साथ आराम से और उत्साहपूर्वक ले सकते हैं।