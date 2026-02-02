बेकार पड़े सिम कार्ड्स से निकाला 191 ग्राम सोना, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा वीडियो

तरीका

इस तरह से निकाला सोना

वीडियो में कीमती धातु को रिफाइन करने वाले इस व्यक्ति को एक सिम कार्ड को रासायनिक बैरल में डुबोते और सोने को निकालने के लिए संक्षारण, विस्थापन और तापन सहित कई अभिक्रियाएं करते हुए दिखाया है। SCMP की रिपोर्ट के अनुसार, सामग्री को छानने और गर्म करने के बाद अंत में 191 ग्राम सोना प्राप्त होता है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख युआन (लगभग 26.10 लाख रुपये) है। इस वीडियो को 50 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है।