लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव पर होगी चर्चा? भाजपा ने जारी किया व्हिप

बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है

लेखन भारत शर्मा 07:53 pm Mar 06, 202607:53 pm

क्या है खबर?

भाजपा ने संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर अपने सभी सांसदों को 9 और 10 मार्च को संसद की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। बताया जा रहा है कि विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें अहम विधायी कार्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।