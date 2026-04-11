प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कहा- CAA लागू करने में लाएंगे तेजी, घुसपैठियों को जाना होगा

बयान

प्रधानमंत्री ने कहा- घुसपैठियों के सामान पैक करने का समय आ गया

अवैध अप्रवासन पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "घुसपैठियों को अपना सामान पैक करना शुरू कर देना चाहिए। अब जाने का समय आ गया है। घुसपैठियों की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद CAA के तहत नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पात्र आवेदकों के लिए तेज कर दी जाएगी। भाजपा ने शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए CAA लागू किया, जबकि सत्तारूढ़ TMC लोगों में भय फैलाने की कोशिश कर रही है।"