दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और गृह मंत्री अमित शाह

पंजाब में कितना सफल रहा है अकाली दल और भाजपा का गठबंधन? जानिए इनका इतिहास

लेखन गजेंद्र 07:09 pm Nov 24, 202607:09 pm

क्या है खबर?

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भाजपा एक बार फिर साथ आ गए हैं। दोनों पार्टियों का गठबंधन 1996 में हुआ था, जो लगातार 24 साल तक चलता रहा, लेकिन 2020 में दोनों पार्टियों ने पहली बार अलग-अलग राहें पकड़ लीं। अपने 24 साल के साथ में दोनों पार्टियों ने 5 बार चुनाव लड़ा है। यह गठबंधन पंजाब में कितना सफल रहा और आगे इसका क्या भविष्य है? आइए, जानते हैं।