NewsBytesExplainer: TMC के बागी सांसद गुमनाम पार्टी से क्यों जुड़े, दलबदल कानून से बचेंगे; आगे क्या? 

TMC

TMC क्या कह रही है?

अभिषेक बनर्जी ने कहा, "कोई भी ऐसा काम जिससे कोई सदस्य या सदस्य खुद को अलग गुट के तौर पर पेश करते हैं, पार्टी के नेता और व्हिप को नहीं मानते, या अलग होकर काम करते हैं, तो इसे पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने जैसा माना जाएगा और उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। साथ ही, पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करने या वोटिंग से दूर रहने पर पैराग्राफ 2(1)(b) के तहत भी अयोग्यता लागू हो सकती है।"