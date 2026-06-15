TMC के बागी सांसद NCPI में शामिल हो गए हैं

2023 में बनी, केवल 822 वोट मिले; NPCI की कहानी, जिससे जुड़े TMC के बागी सांसद

लेखन आबिद खान 11:09 am Jun 15, 202611:09 am

क्या है खबर?

त्रिपुरा की एक गुमनाम राजनीतिक पार्टी अचानक से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आ गई है। इस पार्टी का नाम नेशनल सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसद शामिल हो गए हैं। ये बागी सांसद NCP से जुड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का समर्थन करेंगे। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाली NCPI 2023 में पंजीकृत हुई थी। आइए इसके बारे में जानते हैं।