कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे, भाजपा ने जताया विरोध

कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर रविवार को 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विवादित और अभद्र नारे लगाए। इसको लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है।

प्रतिक्रिया भाजपा ने वीडियो साझा कर जताई आपत्ति भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र और भद्दे नारे लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, 'रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शहरी नक्सलियों द्वारा समर्थित मुस्लिम लीग जैसी माओवादी पार्टी बन गई है! जनता इसका जवाब 'मोदी तेरा कमल खिलेगा' से देगी।'

ट्विटर पोस्ट यहां देखें वीडियो "MODI TERI KABRA KHUDEGI".



Congress workers ahead of the rally in Ramlila Maidan shout slogans Giving death threats to PM @narendramodi !



Congress has become a Muslim League Maovadi Party under Rahul Gandhi backed by Urban Naxals!



People of India will respond to this threat by… pic.twitter.com/TI8vjAtTkm — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) December 14, 2025

मुद्दा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहती है- पूनावाला भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, 'कांग्रेस का एजेंडा साफ है। यह SIR के खिलाफ नहीं है। यह संविधान पर वार के बारे में है। वह SIR के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने भी ECI को धमकी दी थी। अब तक कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को 150 से अधिक बार गाली दे चुकी है।' बता दें कि कांग्रेस ने आज वोट चोरी के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया है।

