कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगे विवादित नारे, भाजपा ने जताया विरोध
क्या है खबर?
कांग्रेस की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर रविवार को 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर विवादित और अभद्र नारे लगाए। इसको लेकर भाजपा ने कड़ा विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया है।
प्रतिक्रिया
भाजपा ने वीडियो साझा कर जताई आपत्ति
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र और भद्दे नारे लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा, 'रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शहरी नक्सलियों द्वारा समर्थित मुस्लिम लीग जैसी माओवादी पार्टी बन गई है! जनता इसका जवाब 'मोदी तेरा कमल खिलेगा' से देगी।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
"MODI TERI KABRA KHUDEGI".— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) December 14, 2025
Congress workers ahead of the rally in Ramlila Maidan shout slogans Giving death threats to PM @narendramodi !
Congress has become a Muslim League Maovadi Party under Rahul Gandhi backed by Urban Naxals!
People of India will respond to this threat by… pic.twitter.com/TI8vjAtTkm
मुद्दा
कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहती है- पूनावाला
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा, 'कांग्रेस का एजेंडा साफ है। यह SIR के खिलाफ नहीं है। यह संविधान पर वार के बारे में है। वह SIR के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं? हाल ही में राहुल गांधी ने भी ECI को धमकी दी थी। अब तक कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को 150 से अधिक बार गाली दे चुकी है।' बता दें कि कांग्रेस ने आज वोट चोरी के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया है।
दावा
'देश जनता यह अपमान नहीं करेगी बर्दाश्त'
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जनता अपने प्रिय नेता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "मैंने व्यक्तिगत रूप से यह नारा नहीं सुना है, लेकिन मैं इसकी बारीकी से जांच करूंगा। अगर वाकई ऐसे नारे लगाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस अभी भी जनभावना को समझने में नाकाम है। जब भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी या उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।"