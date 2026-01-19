कौन हैं भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उन्हें कैसे मिली यह जिम्मेदारी?

भाजपा संगठन को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को सोमवार को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने उनके निर्वाचन की घोषणा की है। यह निर्वाचन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में नबीन के बढ़ते कद और संगठनात्मक क्षमताओं में विश्वास को दर्शाता है। बता दें कि नबीन को पिछले महीने ही भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

बयान चुनाव प्राधिकरण ने क्या जारी किया बयान? भाजपा केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'नितिन नबीन पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरने के बाद निर्विरोध भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके प्रक्ष में कुल 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे।' चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच आयोजित की गई थी। इसके बाद 5 बजे तक नाम वापसी थी।

फेरबदल नेतृत्व ढांचे में बदलाव के दौर से गुजर रही है भाजपा नबीन का निर्वाचन ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है जब पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व ढांचे में बदलाव के दौर से गुजर रही है। भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका मूल कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ावों पर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया था। अब नबीन को यह जिम्मेदारी देना पार्टी की संगठनात्मक रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।

परिचय कौन हैं नितिन नबीन? नितिन नबीन बिहार के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं जिनकी राजनीति में गहरी जड़ें हैं। पटना में जन्मे नितिन भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। अपने पिता के निधन के बाद नितिन ने सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य में पार्टी के सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

सफलता नबीन बांकीपुर से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं नबीन 2006 में उपचुनाव जीतने के बाद से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं, जो उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र पर मजबूत पकड़ को दर्शाता है। उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। हाल के बिहार विधानसभा चुनावों में उन्होंने बांकीपुर से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया है। इसके बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री पद दिया गया है।

उपलब्धि नबीन 14 दिसंबर को बने से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बता दें कि नबीन को 14 दिसंबर, 2025 को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभालने वाले सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। वे 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पद संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 36 में से 30 राज्यों के अध्यक्षों के चुनाव के बाद शुरू की गई, जो कि आवश्यक संख्या से अधिक है। चुनाव के लिए 50 प्रतिशत राज्यों का चुनाव पूरे होना जरूरी है।