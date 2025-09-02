BRS प्रमुख चंद्रशेखर राव ने बेटी कविता को गलत बयानबाजी के कारण पार्टी से निलंबित किया
क्या है खबर?
तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने मंगलवार को विधान परिषद की सदस्य (MLC) के कविता को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह फैसला पार्टी के प्रमुख और कविता के पिता पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) ने लिया है। उन्होंने कविता की पार्टी के खिलाफ हालिया टिप्पणियों और गतिविधियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बताया है। उनका कहना है कि उनके बयान पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के विरुद्ध थीं।
निलंबन
BRS ने पत्र जारी कर क्या कहा?
पार्टी के महासचिव टी रविंदर राव और अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी सोमा भरत कुमार की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है, "पार्टी MLC के कविता के हालिया व्यवहार और चल रही पार्टी विरोधी गतिविधियों से बीआरएस पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसलिए पार्टी नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। पार्टी अध्यक्ष के.चंद्रशेखर राव ने के.कविता को तत्काल पार्टी से निलंबित करने का निर्णय लिया है।"
आरोप
कविता को क्यों निलंबित किया गया?
तेलंगाना में सत्ता गंवाने के बाद से BRS आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है। पिछले दिनों कविता अमेरिका यात्रा पर थीं, तभी उनको हटाकर पूर्व मंत्री कोप्पुला ईश्वर को कोयला खदान श्रमिकों के ट्रेड यूनियन तेलंगाना बोग्गू गनी कार्मिक संघम (TBGKS) का मानद अध्यक्ष बनाया गया। इस बीच उनका पिता को लिखा एक पत्र लीक हो गया। एक दिन पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई और BRS नेताओं टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।