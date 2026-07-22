राज्यसभा का नियम 267 के तहत NEET लाठीचार्ज पर चर्चा चाहती है कांग्रेस

क्या है राज्यसभा का नियम 267, जिसके तहत NEET और लाठीचार्ज पर चर्चा चाहता है विपक्ष?

लेखन गजेंद्र 06:53 pm Jul 22, 202606:53 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज का मुद्दा संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में कहा है कि वह राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NNET) पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, विपक्ष अब भी हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद में नियम 267 के तहत NEET और लाठीचार्ज पर चर्चा होनी चाहिए। क्या है ये नियम? आइए जानें।