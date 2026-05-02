पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान के दौरान हिंसा, फालता में TMC कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। इस दौरान डायमंड हार्बर के फालता में हिंसा की खबर है। स्थानीय लोगों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं पर हमले और धमकाने का आरोप लगाया है। एक स्थानीय महिला ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "तृणमूल के इसराफिल चौकीदार ने हमें धमकी दी है कि अगर ये लोग जीत गए, तो वे हमारे घर जला देंगे और खून-खराबा करेंगे।"
हिंसा
महिला ने कहा- TMC को वोट दिया फिर भी हमला किया
एक अन्य महिला ने कहा, "हमने TMC को वोट दिया, फिर भी उन्होंने हम पर हमला किया। हम चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। हमें महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए।" अन्य लोगों ने कहा वोट डालने के बाद TMC के लोगों ने हमला किया और मारपीट की गई। लोगों ने कहा, "जब हम इस घटना का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई।"
TMC
TMC ने सुरक्षाबलों पर लगाया मारपीट का आरोप
TMC ने आरोप लगाया कि मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षाबलों ने कार्यकर्ताओं के शिविर में तोड़फोड़ और मारपीट की। पार्टी ने कहा कि यह शिविर नजरा स्कूल के पास 500 मीटर के दायरे से बाहर लगाया गया था और चुनाव आयोग के नियमों का पालन किया जा रहा था। TMC उम्मीदवार शमीम अहमद ने कहा कि यह स्वीकार नहीं है। वहीं, घटना के बाद TMC समर्थकों ने नारेबाजी की है।