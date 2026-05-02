पश्चिम बंगाल में दोबारा मतदान के दौरान हिंसा, फालता में TMC कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप

हिंसा

महिला ने कहा- TMC को वोट दिया फिर भी हमला किया

एक अन्य महिला ने कहा, "हमने TMC को वोट दिया, फिर भी उन्होंने हम पर हमला किया। हम चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। हमें महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए।" अन्य लोगों ने कहा वोट डालने के बाद TMC के लोगों ने हमला किया और मारपीट की गई। लोगों ने कहा, "जब हम इस घटना का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोट आई।"