TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं

आदेश कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से इनकार किया कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बिना कोई आदेश पारित किए खत्म कर दी। कोर्ट ने केवल चुनाव आयोग की इस बात को दर्ज किया कि मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी परिपत्र का अक्षरशः पालन किया जाएगा। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कहा था कि अब वह केवल यह मांग कर रही है कि परिपत्र के अनुसार हर मतगणना केंद्र पर कम से कम एक व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मचारी हो।

सुनवाई सुनवाई के दौरान TMC ने क्या दलीलें दीं? TMC का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "पहले से ही केंद्र सरकार का एक नामित सदस्य मौजूद है और अब एक और सदस्य जोड़ा जा रहा है। सर्कुलर में राज्य सरकार के नामित सदस्य की जरूरत बताई गई है लेकिन नियुक्ति नहीं की जा रही। अनुच्छेद 324 का मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग जो मन मे आए करे। ऐसी चीजें पहले नहीं हुईं। चुनाव आयोग को कहां से आशंका हो गई?"

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मुद्दे TMC ने गिनाए 4 मुद्दे सिब्बल ने कहा, "4 मुद्दे हैं। पहला- DEO को नोटिस 13 अप्रैल को जारी किया गया, लेकिन हमें जानकारी 29 अप्रैल को मिली। दूसरा- हमें आशंका है कि हर बूथ में गड़बड़ी होने वाली है। तीसरा ये कि हर बैठक में पहले ही एक केंद्रीय अधिकारी मौजूद है, तो अब एक और अधिकारी की क्या जरूरत है? चौथा यह कि परिपत्र में ही कहा गया है कि एक राज्य अधिकारी भी होना चाहिए, लेकिन वे नियुक्त नहीं करते हैं।"

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कोर्ट कोर्ट ने क्या-क्या कहा? कोर्ट ने कहा, "मतगणना के लिए तैनात सभी कर्मी चुनाव आयोग के नियंत्रण में हैं, इसलिए यह मायने नहीं रखता कि वे केंद्र से हैं या राज्य से। पार्टियों से परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव और मतगणना एजेंट मौजूद रहेंगे और प्रत्येक मतगणना केंद्र पर 3 कर्मी होंगे। सरकारी कर्मचारियों से किसी तरह की निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जा सकती और वे आधिकारिक कर्तव्य के तहत काम करते हैं।"