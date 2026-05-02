मुनव्वर फारूकी के घर फिर गूंजी किलकारी, शादी की सालगिरह से ठीक पहले मिला बड़ा तोहफा

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 17' के विजेता मुनव्वर फारूकी के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। मुनव्वर और उनकी पत्नी महजबीन कोटवाला एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बन गए हैं। शादी के करीब 2 साल बाद इस जोड़े के जीवन में आए इस नए मेहमान की खबर ने उनके फैंस के बीच जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर मुनव्वर को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं।

पहली झलक अस्पताल से पत्नी महजबीन और नवजात बेटी की पहली झलक मुनव्वर ने सोशल मीडिया पर फैंस को ये खुशखबरी दी। उन्होंने मां और बेटी की बेहद प्यारी तस्वीरें साझा की हैं। हालांकि, अपनी निजता को बरकरार रखते हुए मुनव्वर ने अभी अपनी पत्नी और बेटी के चेहरे को पूरी तरह से नहीं दिखाया है। उन्होंने तस्वीरों के साथ एक प्यारा सा कैप्शन लिखकर अपनी खुशी का इजहार किया। इन तस्वीरों में वो अपनी नवजात बेटी और पत्नी महजबीन के साथ नजर आ रहे हैं।

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ट्विटर पोस्ट मुनव्वर फारूकी बने पिता Alhamdulillah 🤍✨ Munawar Farooqui ke ghar nanhi pari aayi hai 👶🏻🎀 Allah is beti ko sehat, khushiyan, lambi umar aur hifazat de Maa aur baby dono hamesha salamat rahen Ameen 🤲🏻💕 Mubarak ho @munawar0018#MunawarFaruqui || #MKJW pic.twitter.com/8Uow0O7mlc — ᴬʸᵃⁿ ᴷʰᵃⁿ👁️‍🗨️ (@Mr_AYAN__KHAN_7) May 1, 2026

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दूसरा बच्चा मुनव्वर और महजबीन ने किया दूसरे बच्चे का स्वागत मुनव्वर और महजबीन ने साल 2024 में गुपचुप तरीके से निकाह किया था और तब से ही वे अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रख रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने महजबीन की प्रेग्नेंसी की बात भी पूरी तरह गुप्त रखी थी। मुनव्वर की पहली शादी जैस्मीन से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा है, जिसका नाम मिकाइल है। महजबीन कोटवाला की भी ये दूसरी शादी है और उनकी पिछली शादी से उनकी एक बेटी है।