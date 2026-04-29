भाजपा ने डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट पर EVM पर कमल का निशान छिपाने का आरोप लगाया

भाजपा का आरोप, डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट पर EVM में छिपाया गया 'कमल' का निशान

लेखन गजेंद्र 01:27 pm Apr 29, 202601:27 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। इसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस (TMC) एकदूसरे पर 'धांधली' का आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा ने डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बंगाल भाजपा के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो साझा कर दावा किया हरिणडांडा हाईस्कूल के कमरा नंबर-2 और बूथ-189 में TMC ने EVM पर 'कमल' पर टेप चिपकाकर इसे छिपा दिया है।