पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान, जानें कहां-कब मतदान
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। असम, पुडुचेरी और केरल में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी जगहों पर मतगणना 4 मई को होगी।
समय
जानें हर राज्य का पूरा चुनावी कार्यक्रम
असम, केरल और पुडुचेरी में 23 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तीनों जगहों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। तमिलनाडु में नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल होगी। यहां सभी सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल में पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल और दूसरे चरण में 9 अप्रैल होगी।
आंकड़े
17.4 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट
कुल 17.4 करोड़ मतदाता। असम में 2.50 करोड़, केरल में 2.70 करोड़, पुडुचेरी में 9.44 लाख, तमिलनाडु में 5.67 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 6.44 करोड़ मतदाता हैं। 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 2.19 लाख से ज्यादा बूथों पर डाले जाएंगे वोट। 25 लाख चुनाव अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। सभी बूथों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग की सुविधा। एक पोलिंग बूथ पर 1,200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे।
पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल: TMC जीती, तो ममता बनर्जी रचेंगी इतिहास
पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। पिछले विधानसभा चुनाव में TMC ने 213, भाजपा ने 77 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं। ममता बनर्जी साल 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। 2026 के चुनाव में अगर तृणमूल कांग्रेस (TMC) जीती, तो ममता रिकॉर्ड लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वे ऐसा करने वाली देश पहली महिला होंगी भाजपा यहां एक भी बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई है।
असम
असम में तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में भाजपा
असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां भाजपा ने 60, कांग्रेस ने 29 और अन्य ने 37 सीटें जीती थीं। राज्य में 10 साल से भाजपा की सरकार है, जिसका नेतृत्व हिमंता बिस्वा सरमा कर रहे हैं। पार्टी अब तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। वहीं, कांग्रेस ने 8 पार्टियों से गठबंधन किया है। यहां बांग्लादेश, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दे अहम हैं।
तमिलनाडु
तमिलनाडु में थलापति विजय ने रोमांचक बनाया मुकाबला
तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। पिछले विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने 159 और ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) ने 75 सीटें जीती थीं। यहां अब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनाव नहीं जीत पाई हैं। कांग्रेस ने DMK से गठबंधन कर लिया है, तो भाजपा AIADMK से हाथ मिला सकती है। वहीं, अभिनेता थलापति विजय ने चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबला रोचक बना दिया है।
केरल
केरल में पहली जीत की तलाश में भाजपा
केरल देश का इकलौता राज्य है, जहां लेफ्ट सत्ता में है। यहां 140 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 71 है। पिछले चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने 99 और कांग्रेस गठबंधन ने 41 सीटें जीती थीं। भाजपा अभी तक यहां एक भी सीट नहीं जीती है। हालांकि, भाजपा ने अपनी पकड़ जरूर मजबूत की है। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने त्रिशूर सीट जीती। पिछले साल भाजपा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीतकर भी इतिहास रचा था।
पुडुचेरी
पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी चुनाव
पुडुचेरी में केवल 30 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 16 है। यहां भाजपा के नेतृत्व वाला NDA दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में NDA ने 16 और कांग्रेस-DMK के गठबंधन UDF ने 9 सीटें जीती थीं। अन्य को 5 सीटें मिली थीं। यहां की विधानसभा का कार्यकाल 15 जून, 2026 को खत्म हो रहा है। एन रंगास्वामी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं।