आमिर खान ने बेटे जुनैद की तारीफ की

आमिर खान ने बेटे जुनैद को बताया लंबी रेस का घोड़ा, बोले- वो हार नहीं मानता

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am Apr 29, 202611:20 am

क्या है खबर?

आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान की आगामी फिल्म 'एक दिन' का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म में जुनैद के साथ साई पल्लवी मुख्य किरदार में हैं और इसके जरिए वह बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। हालिया इंटरव्यू में, आमिर ने अपने बेटे को "लंबी रेस का घोड़ा" बताया और कहा कि वह आसानी से हार नहीं मानते हैं। अभिनेता ने कहा कि उनका मानना है कि हर किसी को अपना रास्ता खुद से बनाना चाहिए।