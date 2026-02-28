पश्चिम बंगाल: SIR की अंतिम सूची में 61 लाख नाम कटे, 60 लाख मतदाता 'विचाराधीन'

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम सूची जारी कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि सूची से 61,78,245 वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। राज्य में अब 7,04,59,284 मतदाता हैं। वहीं, करीब 60 लाख मतदाताओं को 'विचाराधीन' श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले ड्राफ्ट सूची में 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए थे।

जिले किस जिले से कितने नाम कटे? बांकेुरा जिले में अंतिम सूची से लगभग 1.18 लाख और नादिया जिले से 2.73 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उत्तर कोलकाता में अंतिम ड्राफ्ट में करीब 17,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। दक्षिण कोलकाता में यह संख्या 3,207 है, जबकि 78,675 मतदाताओं के नामों पर अभी फैसला होना बाकी है। अलीपुरद्वार जिले में अंतिम सूची में 11,96,651 नाम शामिल हैं, जबकि कुल हटाए गए नामों की संख्या 1,02,835 बताई गई है।

विधानसभा मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट से 47,000 नाम कटे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। यहां से कुल 47,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गये हैं। इनमें से करीब 14,000 अभी अनसुलझे हैं। SIR प्रक्रिया से पहले यहां मतदाताओं की संख्या 2,63,295 थी। ड्राफ्ट सूची में इनमें से 44,786 लोगों के नाम हटाए गए थे। अब अंतिम सूची में से 2,324 और लोगों के नाम हटाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता पोर्ट से सबसे ज्यादा 63,7330 नाम हटाए गए हैं।

ड्राफ्ट सूची ड्राफ्ट सूची में क्या-क्या सामने आया था? राज्य की ड्राफ्ट सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी, जिसमें मतदाताओं की संख्या 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ रह गई थी। सूची में मृत्यु, डुप्लीकेट नाम और पता बदलने के चलते 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे। दूसरे चरण में 1.67 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई हुई, जिनमें से 1.36 करोड़ मतदाताओं के संदर्भ में 'तार्किक विसंगतियां' पाई गईं। वहीं, 31 लाख मतदाताओं को मैपिंग से बाहर बताया गया।

