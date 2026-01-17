पश्चिम बंगाल: प्रधानमंत्री मोदी का TMC पर हमला, कहा- ऐसी निर्मम सरकार की विदाई जरूरी
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी गई। ऐसी पत्थर दिल और निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। उन्होंने TMC को अत्यंत असंवेदनशील और निर्दयी बताते हुए लोगों से पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने का आग्रह किया।
चुनौती
देश के सामने घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश के सामने घुसपैठिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। दुनिया के विकसित और समृद्ध देश भी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे है। बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम ममता सरकार नहीं बल्कि भाजपा ही कर सकती है।" उन्होंने कहा, "TMC नेता और सिंडिकेट सालों से घुसपैठियों को बसाने और वोटर बनाने का खेल खेल रहे हैं। घुसपैठिए आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा देते हैं।"
आरोप
TMC सरकार बहुत ही निर्दयी है- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं चाहता हूं कि बंगाल के हर बेघर के पास अपना पक्का घर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहां की TMC सरकार बहुत ही निर्दयी है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है उसे यहां TMC के लोग लूट लेते हैं। TMC के लोग बंगाल के गरीबों के दुश्मन हैं, उन्हें आपकी तकलीफों की चिंता नहीं है, वे अपनी तिजोरी भरने में जुटे हैं। ऐसी निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है।"
मॉडल
देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है। आज पूरे देश में जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने कहा कि देश का वोटर भाजपा के विकास मॉडल पर पूरा भरोसा करता है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बंगाल के लोग भी भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां सुने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण
TMC stands exposed as a party of corruption, appeasement and violence. West Bengal needs a BJP government that prioritises development and people’s welfare. Addressing a massive rally in Malda.@BJP4Bengal— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026
https://t.co/0J3v9ppj4k