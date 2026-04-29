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विधानसभा चुनाव 2026 एग्जिट पोल: केरलम-पश्चिम बंगाल में बदलाव के संकेत, क्या हैं असम-तमिलनाडु के अनुमान?
पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल

विधानसभा चुनाव 2026 एग्जिट पोल: केरलम-पश्चिम बंगाल में बदलाव के संकेत, क्या हैं असम-तमिलनाडु के अनुमान?

लेखन आबिद खान
Apr 29, 2026
07:43 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। असम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का अनुमान है। एक्सिस माय इंडिया पोल में असम में कांग्रेस को 24 से 36 और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को 88 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के अनुमान सामने आए हैं।

केरलम

केरलम में किसकी जीत के अनुमान?

केरलम में पीपुल्स पल्स ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को 55-65, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को 75-85 और NDA को 0-3 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं, मैट्रिज ने LDF को 60-65, UDF को 70-75 और NDA को 3-5 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पीपुल्स इनसाइट ने केरलम में LDF को 58-68 और UDF को 66-76 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। एक्सिस माय इंडिया ने LDF को 49-62 और UDF को 78-90 सीटें मिलने की संभावना जताई है।

पश्चिम बंगाल

क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल?

पीपुल्स पल्स ने पश्चिम बंगाल में TMC को 177-187, भाजपा को 95-110, कांग्रेस को 1-3, अन्य को 1-2 और लेफ्ट को 0-1 सीटें मिलने की संभावना जताई है। वहीं, मैट्रिज ने TMC को 125-140, भाजपा को 146-161 और अन्य को 6-10 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पी मार्क ने TMC को 118-138, भाजपा को 150-175 और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने की संभावना जताई है। चाणक्य ने TMC को 130-140 और भाजपा को 150-160 सीटें मिलने की संभावना है।

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असम

असम में भाजपा की वापसी लगभग तय

असम में भाजपा की वापसी के अनुमान हैं। एक्सिस माय इंडिया ने भाजपा को 88-100, कांग्रेस को 24-36 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। मैट्रिज ने भाजपा को 85-95 और कांग्रेस को 25-32 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स ने भाजपा को 68-72 और कांग्रेस को 22-26 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पी मार्क ने भाजपा को 82-94 और कांग्रेस को 30-40 सीटें दी हैं। चाणक्य ने भाजपा को 88-98 और कांग्रेस को 22-32 सीटें मिलने की बात कही है।

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तमिलनाडु

तमिलनाडु में किसकी बन सकती है सरकार?

तमिलनाडु में मैट्रिज ने DMK गठबंध को 122-132, AIADMK गठबंधन को 87-110, थलापति विजय की TVK को 10-12 और अन्य को 0-6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह पीपुल्स पल्स ने तमिलनाडु में DMK गठबंधन को 125-145, AIADMK गठबंधन को 65-80, TVK को 18-24 और अन्य को 2-6 सीटें मिलने की संभावना जताई है। पीपुल्स इनसाइट ने DMK गठबंधन को 120-140, AIADMK गठबंधन को 60-70 और TVK को 30-40 सीटें मिलने की संभावना जताई है।

पुडुचेरी

पुडुचेरी में किसकी सरकार बनने के संकेत?

पीपुल्स पल्स ने पुडुचेरी में NDA को 5 से 6, DMK कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8, अन्य को 1 से 12 और AINRC को 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना जताई है। एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में NDA को 16 से 20, DMK कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8, अन्य को 1 से 3 और TVK को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पुडुचेरी में NDA गठबंधन की वापसी के संकेत हैं।

चुनाव

कब-कहां हुआ था मतदान?

असम, पुडुचेरी और केरलम में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। तमिलनाडु में भी सभी सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में आज यानी 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया था।

जानकारी

किस राज्य में क्या है बहुमत का आंकड़ा?

तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 118 है। केरलम में सरकार बनाने के लिए 71, असम में 64, पुडुचेरी में 16 और पश्चिम बंगाल में 148 सीटें जीतना जरूरी है। ध्यान रहे ये केवल अनुमान है। नतीजे 4 मई को जारी होंगे।

एग्जिट पोल

क्या होते हैं एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है, जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें वोट डालकर आ रहे मतदाता से जानने की कोशिश की जाती है कि उसने किस पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। मतदाताओं से कई सवाल पूछे जाते हैं। ये सर्वे अधिकतर निजी एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं, न कि किसी सरकारी संस्था द्वारा। इसे आखिरी चरण के मतदान के बाद ही जारी किया जाता है।

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