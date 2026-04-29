एग्जिट पोल 2026: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के अनुमान, सत्ता से दूर हो सकती है TMC
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद सत्ता तृणमूल कांग्रेस (TMC) के हाथों से छिन सकती है। 7 में से 5 एग्जिट पोल का कहना है कि राज्य में भाजपा सरकार बना सकती है। वहीं, 2 में फिर से TMC की सरकार बनने की संभावना जताई गई है।
अनुमान
क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल?
पीपुल्स पल्स ने पश्चिम बंगाल में TMC को 177-187, भाजपा को 95-110, कांग्रेस को 1-3 और लेफ्ट को 0-1 सीटें मिलने की संभावना जताई है। मैट्रिज ने TMC को 125-140, भाजपा को 146-161 और अन्य को 6-10 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पी मार्क ने TMC को 118-138, भाजपा को 150-175 और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने की संभावना जताई है। चाणक्य के पोल में TMC को 130-140 और भाजपा को 150-160 सीटें मिलने की संभावना है।
पिछले नतीजे
पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा और 2021 चुनाव नतीजे
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 148 सीटों की जरूरत होती है। 2021 के चुनाव में TMC ने 213 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। भाजपा को 77 सीटें मिलीं थीं। वहीं, कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। इस तरह TMC ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी थी। TMC ने 2011 से हर चुनाव में अपनी सीटों में बढ़ोतरी की है।