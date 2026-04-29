एग्जिट पोल 2026: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के अनुमान, सत्ता से दूर हो सकती है TMC

अनुमान

क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल?

पीपुल्स पल्स ने पश्चिम बंगाल में TMC को 177-187, भाजपा को 95-110, कांग्रेस को 1-3 और लेफ्ट को 0-1 सीटें मिलने की संभावना जताई है। मैट्रिज ने TMC को 125-140, भाजपा को 146-161 और अन्य को 6-10 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पी मार्क ने TMC को 118-138, भाजपा को 150-175 और कांग्रेस को 2-3 सीटें मिलने की संभावना जताई है। चाणक्य के पोल में TMC को 130-140 और भाजपा को 150-160 सीटें मिलने की संभावना है।