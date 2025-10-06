बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज

बिहार विधानसभा चुनाव का बज सकता है बिगुल, शाम 4 बजे होगी घोषणा

लेखन गजेंद्र 10:11 am Oct 06, 202510:11 am

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आज घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगा। आयोग ने राज्य में चुनावी तैयारियों की 2 दिवसीय व्यापक समीक्षा की है, जिसके बाद चुनाव की घोषणा का निर्णय लिया गया है। आयोग ने कुछ दिन पहले ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम सूची जारी की है, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य का दौरा किया था।