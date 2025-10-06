LOADING...
बिहार विधानसभा चुनाव का बज सकता है बिगुल, शाम 4 बजे होगी घोषणा
बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज

लेखन गजेंद्र
Oct 06, 2025
10:11 am
क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आज घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगा। आयोग ने राज्य में चुनावी तैयारियों की 2 दिवसीय व्यापक समीक्षा की है, जिसके बाद चुनाव की घोषणा का निर्णय लिया गया है। आयोग ने कुछ दिन पहले ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम सूची जारी की है, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य का दौरा किया था।

चुनाव

22 नवंबर को समाप्त हो रहा है मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल

बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आयोग इससे पहले चुनाव परिणाम घोषित कर सकता है। वर्ष 2020 के चुनाव 3 चरणों में हुए थे। तब पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। नतीजे 10 नवंबर को घोषित हुए थे। वर्ष 2015 में मतदान 5 चरणों में हुआ था।

मांग

छठ के बाद चुनाव की मांग

बिहार के राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से दिवाली और छठ पर्व के बाद चुनाव कराने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकें। इस बार दिवाली और छठ पूजा का उत्साह 18 से लेकर 28 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान बिहार से बाहर जाकर कमाने वाले काफी लोग वापस घर आएंगे। छठ के बाद चुनाव होने पर उनकी भागीदारी बढ़ सकती है।